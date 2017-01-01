Гурт Onuka увірвався в чарти Британії, Німеччини та Франції

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Onuka на «Євробаченні»

Виступ Наталії Жижченко на «Євробаченні» доводить, що телебачення досі залишаєься одним із головних інструментів просування артиста

Після феєричного виступу українського проекту Onuka на сцені «Євробачення» в якості запрошеного гостя, гурт став моментально популярним в країнах Європи. Про це пише live.karabas.com.

Те, як українська співачка виконала меш-ап зі своїх пісень, іноземні глядачі оцінили досить високо, про це можна дізнатись, якщо почитати коментарі до YouTube-трансляції.

Преса пішла ще далі. Зокрема, великий британський музичний журнал NME написав: «Після дупи (мається на увазі пранкер Віталій Седюк) і до оголошення переможця, виступав електро-фольк гурт Onuka. Він перетягнули ковдру на себе своїм убивчим міксом традиційного фольку, горнів і серйозних техно-вайб. 12 очок від нас».





Але приємніше коментарів виглядає потрапляння останнього міні-альбому Onuka «Vidlik» в чарти iTunes декількох країн і далеко не на останні місця. Велика Британія - # 26, Швейцарія - # 28, Франція - # 19. Найбільше відзначилася Німеччина - # 11.

Як відомо, минулої суботи Наталія Жижченко зі своїм проектом Onuka виступила на сцені «Євробачення» в якості запрошеного гостя. Поряд з номером переможця конкурсу Сальвадора Собрала, «Megamix» Нати Жижченко і NAONI Orchestra був одним з найбільш пам'ятних моментів вечора. Який, втім, не побачили українці, які дивилися трансляцію на «Першому національному» - в цей момент раптово почалася реклама.

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