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    Хакери Anonymous стверджують, що Трамп пов'язаний з російською мафією

    • Сьогодні, 15:27
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    Хакери натякнули на те, що заяви Демократичної партії щодо Трампа їх хвилюють меншою мірою, ніж «справді серйозні справи»

    Міжнародна група хакерів Anonymous обраний президент США Дональд Трамп пов'язаний з представниками організованої злочинності з Росії, і обіцяє розкрити широкому загалу ці дані, пише газета Huffington Post.

    «Дональд Трамп, ти особисто і фінансово пов'язаний з російською мафією, контрабандистами дітей і особами, які відмивають злочинно нажиті капітали», - наводить звернення об'єднання хакерів.

    «Епоха 1980-х вже минула, інформація більше не зникає, вона десь є. Ти будеш шкодувати наступні чотири роки», - додали Anonymous.

    Хакери також натякнули на те, що заяви Демократичної партії щодо Трампа їх хвилюють меншою мірою, ніж «справді серйозні справи», в яких замішаний мільярдер. Anonymous не уточнюють, про що саме йдться, і звинувачує республіканця в «жадібності і жадобі влади». Як інформувала газета, хакери виклали, за їхніми словами, особистий номер стільникового телефону Трампа і номер його картки соціального страхування.

    Сам обраний президент США поки не відповів на погрози хакерів.

    Як повідомлялось, Трамп не може натішитись своє перемогою на виборах у США. Про деталі своєї перемоги, а також про перебіг перегонів він розповідає ледь не на кожній зустрічі – навіть там, де це недоречно.

    Нагадаємо, інавгурація 45-го президента США Дональда Трампа відбудеться сьогодні, 20 січня, о 19:00 за київським часом у Вашингтоні. Трамп змінить на посаді Барака Обаму, прийме присягу і виголосить свою першу промову як американський президент. Головна церемонія відбудеться в Білому домі. Церемонія прийняття присяги відбудеться на сходах перед будівлею Капітолію.

    Читайте також статтю «Главкома» «Інавгурація Трампа. Українські політики помоляться за Америку»

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