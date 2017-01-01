Хакери вкрали у Disney фільм та вимагали за нього викуп

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За даними Deadline, мова йде про фільм «Пірати Карибського моря: Мерці не розповідають казки»

Хакери вкрали у The Walt Disney фільм і погрожували викласти його в мережу до прем'єри.

Про це повідомляє Hollywood Reporter з посиланням на голову компанії Роберт Айгер.

За його словами, хакери вимагають від компанії викуп, погрожуючи, що будуть випускати фільм частинами, якщо студія не заплатить. Глава The Walt Disney сказав, що зловмисники вимагали виплатити їм величезну суму в Bitcoin. Вони обіцяли викласти в мережу спочатку п'ятихвилинний уривок фільму, а потім завантажувати 20-хвилинні частини до тих пір, поки їх вимоги не будуть виконані.

Назви фільму Роберт Айгер не назвав, але підкреслив, що студія відмовилася платити. За даними Deadline, мова йде про фільм «Пірати Карибського моря: Мерці не розповідають казки». До розслідування справи залучили федеральних слідчих.

Нагадаємо, друга хвиля вірусу WannaCry атакувала країни Азії.

12 травня новий вірус із вимогою викупу вразив десятки тисяч комп’ютерів у різних країнах. Найбільше таких випадків виявлено в Росії, Україні і Тайвані. За даними Kaspersky Lab, було зафіксовано більше 45 тисяч подібних атак у 74 країнах світу.

Зокрема, подібної атаки зазнали лікарні Британії, іспанська компанія Telefonica, в Росії подібний вірус вразив внутрішню комп'ютерну систему МВС, а також компанію «Мегафон».

Пізніше спеціаліст з Британії випадково призупинив новий вірус.

За даними спеціалістів, атака була вчинена кіберугрупованням з можливими зв’язками з Росією.

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