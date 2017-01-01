Хакери зламали акаунт президента Франції в Facebook
- Сьогодні, 05:29
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Президент Франції Франсуа Олланд
Хакери розмістили на сторінці Олланда запрошення на «вечірку з нагоди відставки»
Невідомі хакери отримали доступ до офіційної сторінки президента Франції Франсуа Олланда і розмістили на сторінці запрошення на «вечірку з нагоди відставки». Про це повідомляє BFM TV.
Згідно з оголошенням, вечірка повинна була пройти 7 травня в Єлисейському палаці.
Пост провисів не більше години, після чого був вилучений. Проте користувачі розтиражували його скріншоти в соцмережах.
В адміністрації французького президента інцидент поки не прокоментували. Телеканал зазначає, що аналогічний злом стався в 2011 році - тоді жертвою хакерів також став президент країни Ніколя Саркозі.