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    Хакери зламали акаунт президента Франції в Facebook

    • Сьогодні, 05:29
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    Президент Франції Франсуа Олланд
    Президент Франції Франсуа Олланд

    Хакери розмістили на сторінці Олланда запрошення на «вечірку з нагоди відставки»

    Невідомі хакери отримали доступ до офіційної сторінки президента Франції Франсуа Олланда і розмістили на сторінці запрошення на «вечірку з нагоди відставки». Про це повідомляє BFM TV.

    Згідно з оголошенням, вечірка повинна була пройти 7 травня в Єлисейському палаці.

    Пост провисів не більше години, після чого був вилучений. Проте користувачі розтиражували його скріншоти в соцмережах.

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    В адміністрації французького президента інцидент поки не прокоментували. Телеканал зазначає, що аналогічний злом стався в 2011 році - тоді жертвою хакерів також став президент країни Ніколя Саркозі.

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