Хакери зламали акаунт президента Франції в Facebook



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Президент Франції Франсуа Олланд

Хакери розмістили на сторінці Олланда запрошення на «вечірку з нагоди відставки»

Невідомі хакери отримали доступ до офіційної сторінки президента Франції Франсуа Олланда і розмістили на сторінці запрошення на «вечірку з нагоди відставки». Про це повідомляє BFM TV.

Згідно з оголошенням, вечірка повинна була пройти 7 травня в Єлисейському палаці.

Пост провисів не більше години, після чого був вилучений. Проте користувачі розтиражували його скріншоти в соцмережах.

В адміністрації французького президента інцидент поки не прокоментували. Телеканал зазначає, що аналогічний злом стався в 2011 році - тоді жертвою хакерів також став президент країни Ніколя Саркозі.