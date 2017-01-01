Харківcький патрульний програв суд блогеру, який його публічно ображав



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Depo.Харків Судове засідання

Патрульний вважає, що оприлюднення відео та образи активіста зашкодили його честі, гідності та діловій репутації

Незвичний судовий процес завершився в Харкові. Там патрульний поліцейський позивався до відеоблогера, який образив його, зафільмував це та виклав в інтернет, йдеться в сюжеті ТСН.

У судовій залі зібралися одразу дві групи підтримки. Більшість із боку дорожнього активіста та відеоблогера Віталія Бойченка, який провокував копів і погрожував фізичною розправою. Після того, як Бойченко виклав провокативне відео в інтернет, один з учасників сварки подав на блогера до суду.

Патрульний Денис Дуфек вважає, що оприлюднення відео та образи активіста зашкодили його честі, гідності та діловій репутації, тож вимагав моральну компенсацію в 107 тисяч гривень, яку обіцяв віддати на лікування важко пораненого при виконанні службових обов'язків побратима.

Проте суд вирішив інакше: у задоволенні позову відмовити. Активіст невимушено та публічно продовжив спілкування у своєму стилі – з нецензурною лайкою. Поліцейський, що програв суд, каже про те, що справжня мета таки досягнута – увага суспільства звернена на те, що закон, на жаль, патрульних не захищає.

«Законодавча база не змінюється. Ви можете, якщо я перебуваю на службі, розмовляти зі мною, як хочете, посилати мене на всі боки – і вам за це нічого не буде», - пояснив Дуфек. Адвокат патрульного вважає цей процес дуже показовим.

«Феміда розуміє, що в подальшому, якщо цю справу виграють, інші державні службовці подаватимуть подібні позови. Судячи з усього, комусь це не вигідно», - каже юрист. Захист поліцейського сподівається виграти справу вже в апеляційному суді.