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    Харківська поліція розпочала розслідування за фактом смерті військовослужбовця

    • Сьогодні, 01:56
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    Призначено експертизу для встановлення причини смерті солдата

    У Військово-медичному клінічному центрі Харкова помер 34-річний солдат, якого у важкому стані доставили зі шпиталю міста Сєвєродонецька 8 січня.

    Про це повідомила прес-служба поліції Харківської області.

    Згідно з інформацією, у військовослужбовця діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс мозку, закритий перелом кісток носа, рвану забійну рану вушної раковини, закриту тупу травму грудної клітини і живота, хімічний опік глотки, стравоходу, шлунка, верхніх дихальних шляхів.

    «17 січня 2017 року, незважаючи на всі зусилля лікарів, чоловік помер», – повідомили в поліції.

    Факт події внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст.348 (посягання на життя співробітника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу України.

    Призначено експертизу для встановлення причини смерті солдата. 

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