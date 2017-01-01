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    Харківські танки вирушають до Таїланду

    • Сьогодні, 08:36
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    Контракт обсягом понад $200 млн на поставку в Таїланд 49 українських танків «Оплот» укладено в 2011 році

    Чергова партія танків «Оплот» марки ДП «Завод ім. Малишева» (Харків) піде в Таїланд.

    Так сказав на брифінгу на заводі ім.Малишева головний інженер підприємства Олександр Шейко.

    «Наступного тижня відвантажуємо чергову партію», - зазначив Шейко.

    За його словами, обсяг поставки не розголошується: «Виконано вже три чверті контракту».

    Контракт обсягом понад $200 млн на поставку в Таїланд 49 українських танків «Оплот» укладено в 2011 році. У квітні 2012 року ДП «Завод ім.Малишева» приступив до реалізації контракту. Четверта за рахунком партія «Оплотів» поставлена в Таїланд в листопаді 2016 р. Завершення контракту - до 2017 р.

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    Харківські танки вирушають до Таїланду
    Харківські танки вирушають до Таїланду
    Харківські танки вирушають до Таїланду
    Харківські танки вирушають до Таїланду
    Харківські танки вирушають до Таїланду
    Харківські танки вирушають до Таїланду
    Харківські танки вирушають до Таїланду
    Харківські танки вирушають до Таїланду
    Харківські танки вирушають до Таїланду

    Нагадаємо, бійці АТО отримали 50 відремонтованих танків.Нині на заводі ім. Малишева розпочинають регламентний ремонт та модернізацію партії танків Т-84. Цей танк є попередником новітніх «Оплотів».

    Фахівці готові розпочати їх виробництво й для української армії в разі отримання відповідного замовлення.

    Джерело: Укрінформ

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