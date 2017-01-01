Харківські танки вирушають до Таїланду

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Контракт обсягом понад $200 млн на поставку в Таїланд 49 українських танків «Оплот» укладено в 2011 році

Чергова партія танків «Оплот» марки ДП «Завод ім. Малишева» (Харків) піде в Таїланд.

Так сказав на брифінгу на заводі ім.Малишева головний інженер підприємства Олександр Шейко.

«Наступного тижня відвантажуємо чергову партію», - зазначив Шейко.

За його словами, обсяг поставки не розголошується: «Виконано вже три чверті контракту».

Контракт обсягом понад $200 млн на поставку в Таїланд 49 українських танків «Оплот» укладено в 2011 році. У квітні 2012 року ДП «Завод ім.Малишева» приступив до реалізації контракту. Четверта за рахунком партія «Оплотів» поставлена в Таїланд в листопаді 2016 р. Завершення контракту - до 2017 р.

Нагадаємо, бійці АТО отримали 50 відремонтованих танків.Нині на заводі ім. Малишева розпочинають регламентний ремонт та модернізацію партії танків Т-84. Цей танк є попередником новітніх «Оплотів».

Фахівці готові розпочати їх виробництво й для української армії в разі отримання відповідного замовлення.

Джерело: Укрінформ