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    Харківський кардіохірург вимагав за операцію 100 тисяч грн

    • Сьогодні, 04:35
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    <span>Лікар вимагав та отримав &laquo;подяку&raquo; в розмірі&nbsp;</span>100 тис грн
    Лікар вимагав та отримав «подяку» в розмірі 100 тис грн

    СБУ затримала харківського лікаря, який вимагав від пацієнтів хабарі

    Завідуючого кафедрою однієї з науково-медичних установ Харкова затримала за хабарництво Служба безпеки України спільно з прокуратурою області та поліцією.

    Медик систематично вимагав гроші з людей, які потребували медичної допомоги. Зокрема, за проведення хірургічної операції та надання післяопераційної медичної допомоги завкафедрою вимагав від пацієнта сто тисяч гривень.

    Правоохоронці затримали лікаря у його робочому кабінеті після одержання усієї суми неправомірної вигоди.

    Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

    Невідкладні слідчі дії тривають.

    Нагадаємо, на Київщині СБУ затримала на хабарі начальника слідчого відділення поліції.

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