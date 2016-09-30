Харківський кардіохірург вимагав за операцію 100 тисяч грн

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Лікар вимагав та отримав «подяку» в розмірі 100 тис грн

СБУ затримала харківського лікаря, який вимагав від пацієнтів хабарі

Завідуючого кафедрою однієї з науково-медичних установ Харкова затримала за хабарництво Служба безпеки України спільно з прокуратурою області та поліцією.

Медик систематично вимагав гроші з людей, які потребували медичної допомоги. Зокрема, за проведення хірургічної операції та надання післяопераційної медичної допомоги завкафедрою вимагав від пацієнта сто тисяч гривень.

Правоохоронці затримали лікаря у його робочому кабінеті після одержання усієї суми неправомірної вигоди.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Невідкладні слідчі дії тривають.

Нагадаємо, на Київщині СБУ затримала на хабарі начальника слідчого відділення поліції.