Харківський кардіохірург вимагав за операцію 100 тисяч грн
- Сьогодні, 04:35
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Лікар вимагав та отримав «подяку» в розмірі 100 тис грн
СБУ затримала харківського лікаря, який вимагав від пацієнтів хабаріЗавідуючого кафедрою однієї з науково-медичних установ Харкова затримала за хабарництво Служба безпеки України спільно з прокуратурою області та поліцією.
Медик систематично вимагав гроші з людей, які потребували медичної допомоги. Зокрема, за проведення хірургічної операції та надання післяопераційної медичної допомоги завкафедрою вимагав від пацієнта сто тисяч гривень.
Правоохоронці затримали лікаря у його робочому кабінеті після одержання усієї суми неправомірної вигоди.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.
Невідкладні слідчі дії тривають.
Нагадаємо, на Київщині СБУ затримала на хабарі начальника слідчого відділення поліції.