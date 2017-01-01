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    Харківський науковець вивіз військову документацію з України

    • Сьогодні, 13:59
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    Чоловік передав представникам іноземного інституту комплект документації на космічний тепловізор

    СБУ викрила на Харківщині незаконне вивезення до однієї з країн Східної Азії документації на продукцію військового призначення.

    Про це повідомляють в СБУ.

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    Місцевий мешканець, колишній працівник однієї з провідних науково-дослідних установ Харківщини, під час закордонної поїздки передав представникам іноземного інституту комплект документації на космічний тепловізор. Чоловік також надавав «партнерам» послуги з розроблення і тестування супутника з високочутливими тепловізорами для контролю космічного простору.

    За висновками експертів, цей прилад є товаром військового призначення і застосовується для виявлення об’єктів у космосі, у тому числі міжконтинентальних балістичних ракет. Згідно з українським законодавством така технічна документації та надання послуг підлягають державному експортному контролю і повинні здійснюватися з дозволу відповідної служби. Співробітники спецслужби з’ясували, що харківський науковець такого дозволу не отримував.

    Слідчими Управління СБ України у Харківській області відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 333 Кримінального кодексу України.

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    СБУ
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