Харківский суд знову переніс розгляд справи антимайданівця «Топаза»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ігор Кромський

Суд вже вчетверте переносить засідання за останні 2 місяці

Чергове засідання Київського районного суду міста Харкова у справі антимайданівця Ігоря Кромського, відомого на прізвисько «Топаз», призначене на п'ятницю, не відбулося.

«Засідання перенесли, оскільки не з'явилися адвокати», - повідомили агентству «Інтерфакс-Україна» у прес-службі прокуратури Харківської області.

У свою чергу адвокат Кромського Олександр Шадрін і його колега Дмитро Горшколепов заявили, що були відсутні, оскільки були зайняті в інших справах в інших судах.

Суд не може провести засідання у справі «Топаза» вже близько двох місяців. Раніше, в грудні, з різних причин були перенесені три засідання.

Як повідомлялося, харків'янин Ігор Кромський був учасником охорони антимайдану в Маріїнському парку в Києві. Був затриманий в рамках кримінального провадження, відкритого за фактом штурму Харківської облдержадміністрації.18 грудня 2014 р Київський райсуд Харкова за клопотанням прокуратури змінив запобіжний захід щодо затриманого на утримання під вартою без можливості внесення застави.