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    Харківский суд знову переніс розгляд справи антимайданівця «Топаза»

    • Сьогодні, 22:55
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    Ігор Кромський
    Ігор Кромський

    Суд вже вчетверте переносить засідання за останні 2 місяці

    Чергове засідання Київського районного суду міста Харкова у справі антимайданівця Ігоря Кромського, відомого на прізвисько «Топаз», призначене на п'ятницю, не відбулося.

    «Засідання перенесли, оскільки не з'явилися адвокати», - повідомили агентству «Інтерфакс-Україна» у прес-службі прокуратури Харківської області.

    У свою чергу адвокат Кромського Олександр Шадрін і його колега Дмитро Горшколепов заявили, що були відсутні, оскільки були зайняті в інших справах в інших судах.

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    Суд не може провести засідання у справі «Топаза»  вже близько двох місяців. Раніше, в грудні, з різних причин були перенесені три засідання.

    Як повідомлялося, харків'янин Ігор Кромський був учасником охорони антимайдану в Маріїнському парку в Києві. Був затриманий в рамках кримінального провадження, відкритого за фактом штурму Харківської облдержадміністрації.18 грудня 2014 р Київський райсуд Харкова за клопотанням прокуратури змінив запобіжний захід щодо затриманого на утримання під вартою без можливості внесення застави.

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