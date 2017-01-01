Харківський священик московської церкви виявився збоченцем і сепаратистом

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Про свої сепаратистські переконання священик розповів журналісту

На Харківщині священик Української православної церкви Московського патріархату Олександр Каневський, виявився любителем повій і видавцем сепаратистської газети «Батьківський комітет».

На сторінках видання 20-тисячним тиражем Каневський розповідає не тільки про сімейні цінності, але і проводить пропаганду проти України.

Деякі заголовки висловлюють щирі мотиви автора: «Бандерлоги: «знедолений народ», «Угода з ЄС в існуючому вигляді вигідно гомосексуалістам», «Західна Європа: інцесту – так!», «Ода радянській школі».

Про свої сепаратистські переконання священик розповів журналісту ТСН, який прийшов до нього нібито за допомогою і зняв розмову на приховану камеру.

Однак повною несподіванкою стало зовсім інше відео із прихованої камери, яке потрапило до ТСН. На ньому – людина, дуже схожа на священика Олександра Каневського.

Чоловік ляскає долонею по сідницях голої повії, потім ляскає її шкіряним батогом, з іншою «жрицею любові» грається секс-іграшками.

«Це при тому, що священик – одружений, виховує двох дочок. І лізе наставляти українців і їх дітей на шлях істинний», – зазначають журналісти видання.