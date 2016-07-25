  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Харківську обладміністрацію евакуюють через загрозу вибуху

    • Сьогодні, 11:38
    • Розсилка

    У Харкові анонім заявив про мінування обласної установи

    Невідомий заявив про мінування будівлі Харківської облдержадміністрації.  Про це повідомили у прес-службі харківської Нацполіції.

    Інформація про мінування будівлі Харківської облдержадаміністрації надійшла до Управління СБУ в Харківській області сьогодні, 30 січня, близько 10:30.

    Читайте також

    На місце події виїхала слідчо-оперативна група, кінологи, вибухотехніки. Із приміщень будівлі держустанови проводиться евакуація працівників та відвідувачів.

    Нагадаємо, наприкінці грудня поліція в Києві евакуювала близько тисячі людей через «мінування» супермаркету.

     

    Читайте також
    Харків вибух замінування
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ