Харківську обладміністрацію евакуюють через загрозу вибуху
- Сьогодні, 11:38
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У Харкові анонім заявив про мінування обласної установи
Невідомий заявив про мінування будівлі Харківської облдержадміністрації. Про це повідомили у прес-службі харківської Нацполіції.
Інформація про мінування будівлі Харківської облдержадаміністрації надійшла до Управління СБУ в Харківській області сьогодні, 30 січня, близько 10:30.
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На місце події виїхала слідчо-оперативна група, кінологи, вибухотехніки. Із приміщень будівлі держустанови проводиться евакуація працівників та відвідувачів.
Нагадаємо, наприкінці грудня поліція в Києві евакуювала близько тисячі людей через «мінування» супермаркету.