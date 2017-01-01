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    Харків'янин отримав рік в'язниці за побиття жінки-патрульного

    • Сьогодні, 12:28
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    Поки що вирок суду не набув чинності: триває час на апеляційне оскарження

    Орджонікідзевський райсуд Харкова визнав винним 39-річного харків'янина в умисному завданні тілесних ушкоджень жінці-поліцейському і призначив покарання: один рік позбавлення волі.

    Про це розповіла в.о. керівника Харківської місцевої прокуратури №3 Ксенія Мірошник.

    «У вересні 2016 року чоловік разом із товаришем розпивали алкогольні напої біля одного з торговельних центрів на Московському проспекті. До них підійшли патрульні і зробили зауваження. Один з порушників відповів лайкою. Коли патрульні намагалися затримати його, почав чинити опір. Ударив жінку – лейтенанта поліції головою об вітрину магазину, а потім ногою ударив по її нозі», – зазначила Мірошник.

    За її словами, чоловіка визнано винним за ч. 2 ст. 345 КК України, де передбачена відповідальність за умисне завдання тілесних пошкоджень працівникові правоохоронного органу у зв'язку з виконанням ним службових обов'язків.

    Як стало відомо, вирок суду не набув чинності: триває час на апеляційне оскарження.

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