Хатія Деканоїдзе повернула собі громадянство Грузії - ЗМІ

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Хатія Деканоїдзе

Відповідне рішення 12 квітня ухвалив президент Грузії

Колишня очільниця Національної поліції України Хатія Деканоїдзе повернула собі грузинське громадянство.

Про це з посиланням на Громадського мовника Грузії повідомляє «Грузія онлайн».

Деканоїдзе позбулася громадянства Грузії після призначення в Україні, проте звільнившись, вона повернулася до Грузії і звернулася в місцевий мін'юст із проханням видати новий паспорт. Остаточне рішення ухвалив президент Грузії 12 квітня.

Як відзначають в адміністрації президента Грузії, повторене громадянство Хатії Деканоїдзе було видано з дотриманням всіх вимог закону.

Нагадаємо, до приїзду в Україну Деканоїдзе працювала ректором Академії поліції Міністерства внутрішніх справ Грузії, з липня по жовтень 2012 була міністром освіти і науки Грузії.

У листопаді 2015 року Деканоїдзе очолила Національну поліцію України. Через рік вона подала у відставку.