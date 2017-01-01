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    Хатія Деканоїдзе повернула собі громадянство Грузії - ЗМІ

    • Сьогодні, 22:39
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    Хатія Деканоїдзе
    Хатія Деканоїдзе

    Відповідне рішення 12 квітня ухвалив президент Грузії

    Колишня очільниця Національної поліції України Хатія Деканоїдзе повернула собі грузинське громадянство.

    Про це з посиланням на Громадського мовника Грузії повідомляє «Грузія онлайн».

    Деканоїдзе позбулася громадянства Грузії після призначення в Україні, проте звільнившись, вона повернулася до Грузії і звернулася в місцевий мін'юст із проханням видати новий паспорт. Остаточне рішення ухвалив президент Грузії 12 квітня.

    Як відзначають в адміністрації президента Грузії, повторене громадянство Хатії Деканоїдзе було видано з дотриманням всіх вимог закону.

    Нагадаємо, до приїзду в Україну Деканоїдзе працювала ректором Академії поліції Міністерства внутрішніх справ Грузії, з липня по жовтень 2012 була міністром освіти і науки Грузії.

    У листопаді 2015 року Деканоїдзе очолила Національну поліцію України. Через рік вона подала у відставку.  

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