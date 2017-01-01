Херсонські бізнесмени отримали по три роки тюрми за незаконні перевезення людей через окупований Крим

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Пасажирам обіцяли автобусне перевезення з материкової України до окупованого Криму та далі до РФ, зокрема Краснодара

До трьох років позбавлення волі з іспитовим строком один рік засудили п'ятьох організаторів незаконного бізнесу з перевезення громадян до Росії через анексований Крим.

Про це повідомили у прес-службі Херсонської ОДА.

Зловмисники організували канал незаконного переправлення осіб через державний кордон України до Російської Федерації та у зворотному напрямку транзитом через анексований півострів. Для перевезення пасажирів до РФ в окупованій Керчі перевізники використовували закритий українською владою пункт пропуску «Крим» та поромну переправу через Керченську протоку.

Пасажирам обіцяли автобусне перевезення з материкової України до окупованого Криму та далі до РФ, зокрема Краснодара. Людей висаджували неподалік КПВВ на материковій частині України, після чого вони пішки перетинали адмінкордон, а на окупованому півострові сідали в інший автобус і прямували далі.

Провину організаторів незаконного бізнесу було доведено, Херсонський міський суд визнав їх винними у скоєні злочинів, відповідальність за які передбачена ч. 2 ст. 332 та ч. 1 ст. 332-1 Кримінального кодексу України. Порушникам призначено покарання у вигляді трьох років позбавлення волі зі звільненням від відбування покарання з іспитовим строком один рік. Рішення суду набуло чинності в травні.

Групу осіб, що налагодили сполучення між Росією та Україною через закриті українською владою пункти пропуску, викрили у грудні 2016 року. Заходи з викриття нелегальних перевізників одночасно відбувалися у Херсонській, Миколаївській та Одеській областях.