Хіматака в Сирії: Міжнародна спільнота закликала Путіна зробити вибір



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Під час хімічної атаки на місто Хан-Шейхун у Сирії загинуло 89 людей

Росія має вирішити, чи вона продовжує підтримку режиму Асада, зазначив Трюдо

Міжнародна спільнота закликає Володимира Путіна ухвалити «правильне рішення», обираючи між підтримкою сирійського режиму або співпрацею із рештою світу.

Про це заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

«Росія має зробити вибір між тим, чи вона продовжує підтримку режиму Асада чи виступає разом із міжнародною спільнотою. Для Путіна настав момент вибору і ми як міжнародна спільнота, рішуче закликаємо його зробити ухвалити правильне рішення», – сказав Трюдо.

Як повідомлялося, раніше подібний ультиматум висунув Росії Державний секретар США Рекс Тіллерсон.

Як повідомлялося, 4 квітня по підконтрольному сирійській опозиції місту Хан-Шейхун було завдано авіаудару, внаслідок якого десятки людей загинули від хімічного отруєння. Організація ЮНІСЕФ повідомила про щонайменше 27 убитих дітей.

Згодом у сирійський госпіталь у провінції Ідліб, де лікуються потерпілі від газової атаки, влучила ракета.

У ніч проти 7 квітня президент США Дональд Трамп віддав наказ завдати удару по авіабазі в Сирії. 59 ракет класу Tomahawk було випущено з американського корабля в Середземному морі.