Хіматака в Сирії: німецька преса спіймала Росію на брехні

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Пояснення представника російського Міноборони, генерал-майора Ігоря Конашенкова, має цілу низку нестиковок, пише німецька преса

Представлена Москвою версія про отруєння газами як мінімум 72 осіб у сирійському місті Хан-Шейхун, згідно з якою сирійська авіація розбомбила лабораторію терористів з виробництва хімічної зброї, а отже, в загибелі людей винні повстанці, «не відповідає дійсності», пише німецьке видання Der Spiegel.

Російському уряду знадобилося 24 години для того, щоб надати цю версію, «але пояснення представника російського Міноборони – генерал-майора Ігоря Конашенкова – має цілу низку нестиковок», зазначає видання. По-перше, він заявляє, що авіаудару було завдано «між 11:30 і 12:30 за місцевим часом». Однак це неправда: «За повідомленнями свідків, він стався о 6:30 за місцевим часом, і перші повідомлення про це в ЗМІ почали з'являтися близько 9:00 ранку за центральноєвропейським часом, тобто близько 10:00 за сирійським. До цього часу вже повідомлялося про симптоми газової задухи у жертв».

Далі Конашенков стверджує, що авіація завдала удару «по великому складу боєприпасів терористів і скупченню військової техніки». «Але, якщо б це був справді великий склад, там би сталися вибухи і пожежа, а на кадрах, опублікованих з місця подій, усього цього немає», – вказують у статті.

Ще в одному твердженні російського представника йдеться про те, що «з цього великого арсеналу хімічну зброю постачали в Ірак, і її застосування терористами неодноразово підтверджувалося міжнародними організаціями та офіційними іракськими джерелами». «Однак на кого посилається Конашенков, незрозуміло, – продовжує видання. – Так, у минулому угруповання «Ісламська держава» неодноразово застосовувала в Іраку іприт, який виробляє сама. Але ІД неактивна в місті та в прилеглій провінції. Навіть навпаки: повстанський союз, який контролює цю територію, ворогує з ІДІЛ, і вкрай малоймовірно, що воно могло постачати джихадистам хімзброю».

«В цілому російська версія події в Хан-Шейхуні повністю вписується у відомий шаблон: режим Башара Асада і його поплічники в Москві будуть спростовувати, заплутувати і представляти нові версії доти, доки світова громадськість не засумнівається, в що саме вірити. За кілька місяців істину встановлять, але вона вже нікого не цікавитиме», – коментує Зюдов.