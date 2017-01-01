Хімічна атака в Сирії: Радбез ООН збереться на екстрене засідання

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Постраждалі в результаті хімічної атаки в Сирії

Рада безпеки ООН зустрінеться в середу з приводу ймовірної хімічної атаки в Сирі

Засідання Ради безпеки ООН стосовно хімічної атаки у сирійській провінції Ідліб відбудеться у середу, 5 квітня.

Про це повідомляє AFP у своєму Twitter.

«Рада безпеки ООН зустрінеться в середу з приводу ймовірної хімічної атаки в Сирії», - йдеться у повідомленні.

Раніше застосування хімічної зброї у населеному пункті Хан Шейхун у провінції Ідліб, від якого загинуло понад 100 мирних жителів і постраждали ще 500 осіб, засудили представники міжнародної спільноти. Зокрема, високий представник ЄС із зовнішніх справ та політики безпеки Федеріка Могеріні заявила, що режим сирійського президента Башара Асада несе головну відповідальність за вчинення атаки хімічною зброєю проти мирного населення у країні.

До неї приєднався і міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон. За його словами, британський уряд «буде продовжувати докладати міжнародних зусиль щодо притягнення винних до відповідальності».

Джерело: Укрінформ