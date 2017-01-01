Хлопчик, якого матір викинула з вікна сьомого поверху, перебуває у важкому стані - поліція



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У квартирі загиблої матері працює слідчо-оперативна група

Трирічний хлопчик, якого матір викинула із 7-го поверху будинку в Києві, перебуває у тяжкому стані.

Про це повідомили у відділі комунікації столичної поліції.

Зазначається, що близько 7-ї години ранку правоохоронці отримали повідомлення про те, що на вулиці Срібнокільська у Дарницькому районі із сьомого поверху з вікна квартири випали жінка та маленька дитина. На місце відразу виїхали патрульні поліцейські, слідчо-оперативна група і лікарі.

«Попередньо встановлено: жінка викинула із квартири трирічного сина і стрибнула сама. Жінка померла на місці, хлопчика у тяжкому стані доставили в лікарню», - повідомив начальник Дарницького управління поліції Сергій Чернишев.

Особа загиблої встановлена, це - місцева жителька 1986 року народження.

«Коли правоохоронці спробували потрапити у її помешкання, двері були зачинені, тож їх довелося зламувати. Зараз у квартирі працює слідчо-оперативна група», - зазначається в повідомленні.

Кримінальне провадження розпочате за ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Поліція встановлює обставини і причини трагедії, опитує сусідів, свідків та очевидців.

Як повідомлялося, сьогодні вранці на вулиці Срібнокільська, 12, в Києві жінка викинула із вікна багатоповерхівки свою дитину, потім кота, після чого вистрибнула сама.