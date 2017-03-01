Хмельницькі чиновники перерахували мільйони фірмі-«пустишці» на ремонт доріг

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Ремонт доріг

Відкрито кримінальне провадження за статтею «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем»

Протягом 2016 року управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради уклало низку договорів на 10 млн грн з фірмою «Палєстра», в якої немає ані обладнання, ані достатньо робочої сили. Про це свідчить ухвала Хмельницького міськрайонного суду від 3 березня.

Податкова перевірка з’ясувала, що за ТОВ «Палєстра» не зареєстровано ніякого рухомого та нерухомого майна, статутний фонд становить 1000 грн, чисельність працюючих – 7 осіб. Підтверджуючі документи штатного розкладу, для виявлення кваліфікації трудових ресурсів та можливості виконання ними фактичних обсягів робіт за договорами відсутні.

При цьому, кошти, отримані від УЖКГ, підрядна організація, перераховувала на рахунки підконтрольних суб’єктів господарювання ТОВ «Аль-Пром», ТОВ «Мегаімекс», ТОВ «Торней» з метою імітації господарської діяльності та замовлення нібито будівельно-монтажних та інших субпідрядних робіт, що пов’язані з виробничою діяльністю.

У матеріалах досудового розслідування зафіксовано, що з метою штучного створення конкурентного середовища в Управлінні ЖКГ та електронній системі «Проззоро» окремі види будівельних та ремонтних робіт з благоустрою вулиць та прибудинкових територій Хмельницького виконувались напряму ТОВ «Альп-пром».

«Отже, отримуючи бюджетне фінансування за виконані роботи (послуги) посадові особи ТОВ «Палєстра» здійснювали документальне оформлення факту придбання товарно-матеріальних цінностей та інших нібито субпідрядних робіт у підконтрольних СГД з ознаками сумнівності для зменшення податкового навантаження з ПДВ, та переведення бюджетних коштів у неконтрольовану готівку», – вважають правоохоронні органи.

За таких обставин посадові особи ТОВ «Палєстра» отримані кошти від управління ЖКГ в розмірі 2,613 млн грн через низку «посередників» перевели у готівку з метою особистого збагачення або на користь третіх осіб, чим завдано збитків міському бюджету на вказану ж суму, пише НГП.

Слідче управління Головного управління Нацполіції в області 12 січня 2017 року зареєструвало в Єдиному реєстрі досудових розслідувань кримінальне провадження за ч.3 ст.191 КК України («Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем»). Санкція статті передбачає обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років або позбавленням волі на строк від трьох до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Як повідомлялося, хмельницький міський голова Олександр Симчишин на початку березня цього року заявив, що управління ЖКГ здійснить ревізію проведеного ремонту хмельницьких доріг минулого року. Зокрема, дослідять тендерні закупівлі, проаналізують діяльність асфальтного заводу та звірять документацію технічного нагляду.