Ходаковський: «ДНР» може повторити долю Абхазії та Південної Осетії

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Фото: Вікіпедія Олександр Ходаковський

Польовий командир бойовиків розповів, хто в ОРДЛО буде «пасти кіз і овець»

За основу для розвитку «ДНР», ймовірно, взяті моделі контрольованих Росією Абхазії і Південної Осетії. Про це у Facebook написав польовий командир бойовиків «ДНР», лідер збройного формування «Схід» Олександр Ходаковський.

«Справа в тому, що за модель нашого розвитку, як мені починає здаватися, приймається не Придністров'я, а наші колеги - невизнані республіки Кавказу», - вважає польовий командир.

На думку Ходаковського, змінювати існуючий лад важко, тому «краще ізолюватися, витребувати у Росії, як це робиться, наприклад, в Абхазії, «місячну ренту», і жити, нічого не змінюючи».

«Будемо пасти кіз і овець - людям похилого віку це під силу. Молоді та спроможні працювати мігрують, наприклад, до Росії - не дарма ж документи визнали. Залишаться ті, хто буде на обслуговуванні інтересів «роду», і ті, кому діватися нікуди», - зазначив лідер збройного формування «Схід».

Як повідомляв «Главком», санкції міжнародної спільноти щодо Росії призводять до скорочення фінансування нею невизнаних республік на Донбасі і до затримки виплат зарплат на підприємствах.