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    Ходаковський жаліється, що йому заборонили в’їзд до Росії

    • Сьогодні, 16:45
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    Олександр Ходаковський
    Олександр Ходаковський

    За словами терориста, йому не дають бачитися із дітьми

    Командир терористичного збройного формування «Схід» Олександр Ходаковський розповів, що знаходиться під методами впливу, які забороняють поїздки в Росію. Про це він заявив під час спілкування на своєму інтернет-каналі «Діалог».

    «Я сам певною мірою перебуваю під окремими засобами впливу. У мене вже два папірці, які забороняють в'їзд в Росію. Я не можу зрозуміти, чому я, наприклад, не можу побачити своїх дітей », - розповів Ходаковський.

    Він також заявив, що не розуміє причину заборони.

    «Для мене це теж незрозуміло, за що. Якщо я антиросійський діяч, то, будь ласка, інкримінуйте мені що-небудь. Якщо немає, то що це за методика впливу? Ви мене до якогось знаменника намагаєтеся підвести?», - сказав Ходаковський.

    Він додав, що не вважає такі методи «досить розумними», тому що «система більше шкодить сама собі».

    Раніше повідомлялося, що ватажки «ДНР» можуть ліквідувати ще двох своїх колег.

    Джерело: Новости Донбасса

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