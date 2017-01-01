Ходаковський жаліється, що йому заборонили в’їзд до Росії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олександр Ходаковський

За словами терориста, йому не дають бачитися із дітьми

Командир терористичного збройного формування «Схід» Олександр Ходаковський розповів, що знаходиться під методами впливу, які забороняють поїздки в Росію. Про це він заявив під час спілкування на своєму інтернет-каналі «Діалог».

«Я сам певною мірою перебуваю під окремими засобами впливу. У мене вже два папірці, які забороняють в'їзд в Росію. Я не можу зрозуміти, чому я, наприклад, не можу побачити своїх дітей », - розповів Ходаковський.

Він також заявив, що не розуміє причину заборони.

«Для мене це теж незрозуміло, за що. Якщо я антиросійський діяч, то, будь ласка, інкримінуйте мені що-небудь. Якщо немає, то що це за методика впливу? Ви мене до якогось знаменника намагаєтеся підвести?», - сказав Ходаковський.

Він додав, що не вважає такі методи «досить розумними», тому що «система більше шкодить сама собі».

Раніше повідомлялося, що ватажки «ДНР» можуть ліквідувати ще двох своїх колег.

Джерело: Новости Донбасса