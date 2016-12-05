Холодницький: Манафорт не є фігурантом справи щодо «чорної бухгалтерії» Партії регіонів

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Пол Манафорт

За словами глави САП, проти Манафорта немає доказів

Американський політтехнолог Пол Манафорт не є фігурантом кримінального провадження щодо «чорної бухгалтерії» Партії регіонів. Про це керівник САП Назар Холодницький заявив у інтерв'ю телеканалу ТСН.

«Не є. Тому що він не є суб'єктом розслідування Антикорупційного бюро і тому що докази, які свідчать про його корупційні дії на території України, відсутні. Це об'єктивно», - сказав Холодницький.

Як повідомлялося, наприкінці травня 2016 року колишній перший заступник голови СБУ Віктор Трепак передав у НАБУ так звану «чорну бухгалтерію» ПР із зафіксованими виплатами на суму близько 2 мільярдів доларів. Пізніше копії частини «бухгалтерії» оприлюднив і депутат Сергій Лещенко. У матеріалах фігурують відомі політики, міністри, депутати, судді, а також американський політтехнолог Пол Манафорт.

Джерело: Укрінформ