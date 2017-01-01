Холодницький не приїде в суд до Насірова: «Я не хлопчик за викликом»

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Судове засідання щодо обрання запобіжного заходу голові Державної фіскальної служби Роману Насірову розпочнеться о 9.30

Глава спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький не має наміру приїжджати в суд. «Я не хлопчик за викликом», цитує його слова «5 канал» у Twitter.

У свою чергу народний депутат Мустафа Наєм підкреслив, що судове засідання щодо обрання запобіжного заходу голові Державної фіскальної служби Роману Насірову розпочнеться о 9.30.

«Чекаємо тут», — сказав він.

Сьогодні опівночі закінчився термін утримання під вартою Насірова, якого Кабмін відсторонив від посади на час розслідування. Чиновника підозрюють у розкраданні 2 млрд грн з бюджету.

Адвокат усуненого з посади голови Державної фіскальної служби Олександр Лисак повідомив, що Роман Насіров запросив прибути до Солом’янського райсуду Києва голів САП і НАБУ Назара Холодницького та Артема Ситника.

За словами адвоката, Роман Насіров планує зробити офіційну заяву з огляду на завершення терміну його тимчасового затримання.

Зазначимо, що у Києві під Солом’янським судом відбувається акція протесту, учасники якої вимагають обрати запобіжний захід Насірову.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України не має нової підозри відстороненому голові Держфіскальної служби України Роману Насірову.