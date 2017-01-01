Холодницький: Понад 70 кримінальних проваджень щодо корупції – під загрозою розвалу

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Фото УНІАН Назар Холодницький

Десятки справ НАБУ можуть розвалитися в судах

Наразі кількість корупційних злочинів, які паралельно з Національним антикорупційним бюро розслідують інші правоохоронні органи, до підслідності яких ці провадження не відносяться, перевищує 70. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький.

«Те, що одразу можна згадати: справа заступника губернатора Миколаївської області (Микола Романчук, затриманий військовою прокуратурою за хабар. – «Главком»), заступника міністра охорони здоров’я (Роман Василишин, затриманий за хабар прокуратурою Києва та СБУ. – «Главком»), сільський голова з Київської області, який отримав хабар у 300 тис. євро. Наша підслідність, за статтею 216 КПК, справи, де корупційна сума перевищує 500 мінімальних зарплат (понад 1,6 млн гривень), або суб’єктами злочину є судді, депутати обласних рад, заступники міністрів і т. ін», - розповів він.

Для прикладу Холодницький також навів ще одну ситуацію. «У березні прокуратура Закарпатської області викрила держвиконавця, який брав хабар у 400 доларів за закриття виконавчого провадження. За посадою і за сумою це не наш «клієнт». Але він став нашим завдяки одному елементу, який сплив лише напередодні реалізації (фіксації злочину та затримання хабарника. – «Главком») – він виявився депутатом обласної ради. Це автоматично робить його нашим суб’єктом», - зазначив він.

Водночас Холодницький визнав, що у питанні підслідності бувають об’єктивно суперечливі ситуації. «Приміром, справа судді Солом’янського суду Києва Зінченка. У січні його затримали НАБУ і ГПУ. Це злочин «на межі»: одразу не можна стверджувати, корупційний він чи ні. І, відповідно, визначити підслідність. Якщо брати того суддю, то за суб’єктністю він – наш, бо має статус судді. Але на момент злочину особа була без повноважень», - сказав він.

Тобто, пояснив антикорупційний прокурор, цей суддя не мав права на винесення рішень і не впливав на цей процес. «Іншими словами, людина, яка сиділа вже другий рік без повноважень, фактично вирішила позайматися посередництвом. І у нього був не корупційний злочин, а звичайна стаття 190 КК України – шахрайство. Тому він не є підслідним Антикорупційному бюро», - підкреслив він. Разом із тим, Холодницький зазначив – у цій ситуації було прийнято рішення створили з ГПУ спільні групи. «Тобто ми реалізуємо разом, а далі визначаємося з підслідністю», - роз’яснив він.

«До речі, на той момент я був у відрядженні, і НАБУ підписували підозри цьому судді у Столярчука (Юрій Столярчук, заступник генерального прокурора. – «Главком»). Але ж підозру має право підписати лише заступник генерального прокурора або генпрокурор. А виходячи з того, що САП є незалежним органом, я не є взаємнозамінним з іншими заступниками генерального прокурора. З цієї причини ми з Луценком, до речі, не можемо разом піти у відпустку. Якщо мене нема, ці підозри має підписувати лише генпрокурор», - додав Холодницький.

Антикорупційний прокурор також визнав - по поки що не було випадків, коли справи, розслідування за якими було розпочато не за підслідністю, розвалювалися через це в суді. «У нас у суді можуть дуже довго слухати справи. Хоча є справи на підході, де ми не виключаємо негативний результат – можемо отримати виправдувальний вирок, оскільки було порушено підслідність», - сказав він.

Детальніше читайте в інтерв’ю Назара Холодницького «Главкому»