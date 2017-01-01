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    Холодницький пообіцяв показати Молдові банки з грошима одіозного Чауса

    • Сьогодні, 02:12
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    Спеціалізована антикорупційна прокуратура у Молдові буде доводити корупційний злочин Чауса

    Спеціалізована антикорупційна прокуратура зробить усе можливе, щоб скандального суддю райсуду Києва Миколу Чауса судили за корупційний злочин.

    Про це в прямому ефірі програми «Лівий берег» з Сонею Кошкіною заявив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький.

    «Як просуватиметься справа Чауса в Молдові? Ми не маємо впливу. Ми, на жаль, тільки спостерігачі, але все, що від нас залежить, всі документи ми надали», – розповів голова САП.

    Він наголосив, що Чаус вчинив суто корупційний злочин і не може претендувати на те, щоб стати політичним біженцем у Молдові, де він зараз і перебуває.

    «Мені дуже цікаво, чим він буде обґрунтовувати свою необхідність політичного притулку. Ми, в свою чергу, покажемо і ті банки, і неполітичний характер його звичайного корупційного злочину», – сказав Холодницький.

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