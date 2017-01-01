Холодницький поскаржився, що НАБУ розголошує таємниці слідства

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Назар Холодницький

Антикорупційний прокурор сказав, що у НАБУ сказали зайве про справу «чорної бухгалтерії Партії регіонів»

Національне антикорупційне бюро грішить розголошеннями таємниці слідстава. Про це розповів глава Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький, пише «Фокус».

«Наприклад, коли опублікувало на своєму сайті листування у справі «чорної бухгалтерії Партії регіонів», в якій фігурував Пол Манафорт. Тоді прокурор не давав дозволу розголошувати ці дані», - сказав він.

За словами Холодницького, НАБУ також публічно повідомляло, що направило підозру САП до службових осіб МАУ. «Це прямий відкритий сигнал можливим підозрюваним: тікайте. Який сенс говорити громадськості, що ти направив підозра прокурору на узгодження? Мовляв, підпише - хороший прокурор, не підпише - поганий?», - додав він.

Як повідомлялось, також Холодницький поскаржився на активістів-антикорупціонерів, які його не люблять, зате вихваляють директора НАБУ Артема Ситника.l