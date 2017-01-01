Холодницький пояснив, звідки взялась сума застави в 300 млн грн за Мартиненка

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Фото Укрінформ Назар Холодницький

Антикорупційний прокурор прокоментував суму застави

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури – заступник генерального прокурора Назар Холодницький в коментарі «Главкому» пояснив, чому сторона обвинувачення у справі Миколи Мартиненка наполягає на заставі у 300 млн грн, хоча збитки держбюджету від діяльності його злочинного угрупування, як стверджує САП, сягає $18 млн (близько 486 млн грн).

«Кожен несе відповідальність за свої вчинки. Більше поки що сказати не можу», - зазначив він, маючи на увазі, що зазначені збитки були завдані діяльністю не одноосібно Мартиненком, а і його спільників.

Нагадаємо, екс-нардепа Миколу Мартиненка затримали 20 квітня в Києві.

За версією слідства, державне підприємство «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» уклало контракт із компанією-посередником, підконтрольною затриманому екс-народному депутатові, на постачання уранового концентрату за завищеними цінами, внаслідок чого інтересам ДП у 2014–2016 роках було завдано збитків в розмірі 17,28 млн дол. США (близько 486 млн грн).

У четвер увечері колишньому народному депутату вручили підозру, він перебуває в СІЗО.

Прокуратура проситиме для Мартиненка арешт на 60 діб з можливістю внесення застави в сумі 300 млн грн.

Мартиненку загрожує покарання у вигляді арешту на термін від 8 до 12 років.

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