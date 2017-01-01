Холодницький про справу Василишина: Генпрокуратура та СБУ фактично скоїли службовий злочин



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото Укрінформ Назар Холодницький

Справу екс-заступника міністра мало розслідувати виключно Антикорупційне бюро

Розслідування щодо корупційної діяльності екс-головного лікаря Олександрівської лікарні (Київ) та колишнього заступника міністра охорони здоров'я Романа Василишина проводила Служба безпеки та Генпрокуратура, саме тому суд повернув прокуратурі обвинувальний акт. І це варто розцінювати як службовий злочин. Про це в коментарі «Главкому» розповів голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький.

Холодницький підкреслив: справу мало розслідувати виключно Антикорупційне бюро.

«Фактично це є службова недбалість тих посадових осіб. Правоохоронці у нас всі юристи, вони повинні були усвідомлювати, що таке підслідність, і які наслідки мають її порушення», - зазначив він.

За словами прокурора, у САП поки не розглядають можливості щодо ініціювання проведення відповідного службового розслідування. «Нехай рішення суду спершу набере законної сили. Але порушення підслідності - це те, що вчать на третьому курсі юрфаку. Тобто порушити і не знати про це неможливо», - підкреслив він.

«Я не хочу, щоб корупціонери, які реально вчинили злочини, виходили через процесуальні порушення. Дотримання процесу є одним з найважливіших критеріїв для судів у Євросоюзі. А коли цей процес порушується, ми отримуємо плачевні результати», - додав Холодницький.

Як повідомлялось, раніше Холодницький розповідав «Главкому», що минулого року, коли почали виникати суперечливі ситуації щодо підслідності, він написав листи-звернення до всіх провідних навчальних закладів країни: Львівського університету ім. Франка, Київського університету ім. Шевченка, Харківської академії Ярослава Мудрого і Одеської юридичної академії. «З усіх чотирьох вузів я отримав позитивні відповіді для себе. Вони розписали, що порушення підслідності є неприпустимим, що це є порушенням прав людини, чинного КПК тощо. Вже другий рік пояснюю очевидні речі…», - сказав він.

Детальніше про проблему читайте в інтерв’ю Назара Холодницького «Главкому»