Холодницький поскаржився на активістів-антикорупціонерів, які його не люблять

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Назар Холодницький

Не може бути хорошого Антикорупційного бюро при поганій Антикорупційної прокуратурі, - голова САП

Глава Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький розповів, чому звинувачують його відомство у неефективності, на відміну від Національного антикорупційного бюро.

«Швидше за все, через те, що я не надав жодному з чинним народних депутатів інсайдерської інформації у справі «чорної бухгалтерії Партії регіонів», в якій фігурував громадянин США. Після цього інформація все одно з'явилася в ЗМІ, більш того, її опублікували на сайтах офіційних державних органів. Я не знаю, звідки цей депутат отримав інформацію», - зазначив він, пише «Фокус».

Холодницький додав, що з того часу деякі активісти звинувачують його в тому, що він – «тиран», а його прокурори «не приймають самостійно ніяких рішень».

«Але активісти повинні зрозуміти одне: не може бути хорошого Антикорупційного бюро при поганій Антикорупційної прокуратурі, і навпаки. Всі досягнення і недоліки - це спільна робота. Не було б справ ні Насирова, ні Охендовського, ні Онищенка, якби не було Спеціалізованої антикорупційної прокуратури», - підкреслив він.