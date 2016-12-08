Холодницький розказав, як корупціонери можуть легально уникнути тюрми



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Назар Холодницький

За словами голови Спеціальної антикорупційної прокуратури, підозрювані мають дати покази і відшкодувати в бюджет заподіяну шкоду

Голова Спеціальної антикорупційної прокуратури Назар Холодницький пояснив, що потрібно зробити корупціонерам, аби підписати угоду зі слідством. Про це він розповів в інтерв'ю ТСН.

За словами Холодницького, потрібно знати КПК (Кримінальний процесуальний кодекс України – Ред.), визнати провину та дати покази на вищих чиновників.

«Але не просто, що дам покази з неба. Але й підтвердити ці слова, відшкодувати в бюджет суму збитку, яка визначена прокурором, але не менше тієї, на яку завдано збитки. І тоді вже можна спілкуватися», - розповів голова САП.

Також він додав, що справи не є шаблонними.

«Якщо ти працював бухгалтером і відповідав тільки за проведення рахунків і ти не отримував зиску з тих корупційних коштів, на тебе вішати 2 млрд не має, по-перше, правового механізму, але й це неправильно з моральної точки зору. Але, якщо ти знаєш, де, коли було, ти підтверджуєш це, можеш сплатити суму до бюджету, яка відповідає тяжкості вчиненого саме тобою злочину», - прокоментував Холодницький.

Він також зауважив, що не можна повісити весь борг на одну людину, а потрібно визначити вину кожного із затриманих осіб і з'ясувати його роль у тій чи іншій схемі.

«Щоб кожен поніс покарання. Хто один, наприклад, дав паспорт для створення фіктивного підприємства. Він отримав за це 100 доларів і пішов. Напевно, що він не заробляв ті мільярди. Але ті, хто був кінцевими бенефіціарами вкрадених через корупцію коштів, повинні понести відповідальність заслужено: відшкодувати всі кошти, а не перекупити боргів за півціни або за 10%, як це було в одній справі, а потім чекати, коли їх відшкодують. Ти повинен відшкодувати те, що вкрав. Тоді подивимось. Коли відшкодуєш, покаєшся, визнаєш вину…», - додав Холодницький.

Раніше очільник САП Назар Холодницький повідомив, що у Спеціалізованої антикорупційної прокуратури немає підстав для зняття відповідальності з народного депутата Геннадія Бобова.