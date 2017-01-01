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    Холодницький розповів, чому довго не підписував підозру Насірову

    • Сьогодні, 12:28
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    Назар Холодницький
    Назар Холодницький

    Від НАБУ підозра прийшла до нас на підпис 8 лютого – керівник САП

    Підозра екс-главі Державної фіскальної служби Роману Насірову надійшла в Антикорупційну прокуратуру від НАБУ 8 лютого. Про це повідомив керівник САП Назар Холодницький, пише видання «Факти».

    «Від НАБУ підозра прийшла до нас на підпис 8 лютого, а не в грудні, як писали деякі ЗМІ. Тоді було скликано кілька нарад, щоб обговорити подальші дії», – зазначив він.

    Прокурор уточнив, що ці наради неодноразово переносили у зв'язку з тим, що керівництво НАБУ не завжди могло бути присутнім на них. «Потім ми дали вказівки детективам НАБУ доопрацювати деякі моменти, що було зроблено до 28 лютого. І тоді фактично ми були готові до наступного етапу. Це класичний кримінальний процес: збір доказів, оголошення підозри, потім, сподіваюся, буде складено і подано обвинувальний акт», – сказав він.

    Холодницький також уточнив, що Романа Насірова підозрюють у зловживанні владою і службовим становищем. Він також додав, що процес у «справі Насірова», «судячи з доказової бази, яку мені показали детективи НАБУ, прокурори САП і процесуальні керівники, є досить перспективним».

    Нагадаємо, Солом’янський районний суд Києва обрав Насірову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці з можливістю внесення 100 млн грн застави.

    Раніше «Главком» повідомляв, що судове засідання з розгляду апеляційної скарги Насірова на запобіжний захід призначено на 13 березня.

    Читайте також статтю «Главкома» «Справа Насірова. Як у Києві руйнують план американців»

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    НАБУ Роман Насіров САП Назар Холодницький
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