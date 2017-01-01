Холодницький розповів, чому довго не підписував підозру Насірову



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Назар Холодницький

Від НАБУ підозра прийшла до нас на підпис 8 лютого – керівник САП

Підозра екс-главі Державної фіскальної служби Роману Насірову надійшла в Антикорупційну прокуратуру від НАБУ 8 лютого. Про це повідомив керівник САП Назар Холодницький, пише видання «Факти».

«Від НАБУ підозра прийшла до нас на підпис 8 лютого, а не в грудні, як писали деякі ЗМІ. Тоді було скликано кілька нарад, щоб обговорити подальші дії», – зазначив він.

Прокурор уточнив, що ці наради неодноразово переносили у зв'язку з тим, що керівництво НАБУ не завжди могло бути присутнім на них. «Потім ми дали вказівки детективам НАБУ доопрацювати деякі моменти, що було зроблено до 28 лютого. І тоді фактично ми були готові до наступного етапу. Це класичний кримінальний процес: збір доказів, оголошення підозри, потім, сподіваюся, буде складено і подано обвинувальний акт», – сказав він.

Холодницький також уточнив, що Романа Насірова підозрюють у зловживанні владою і службовим становищем. Він також додав, що процес у «справі Насірова», «судячи з доказової бази, яку мені показали детективи НАБУ, прокурори САП і процесуальні керівники, є досить перспективним».

Нагадаємо, Солом’янський районний суд Києва обрав Насірову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці з можливістю внесення 100 млн грн застави.

Раніше «Главком» повідомляв, що судове засідання з розгляду апеляційної скарги Насірова на запобіжний захід призначено на 13 березня.

Читайте також статтю «Главкома» «Справа Насірова. Як у Києві руйнують план американців»