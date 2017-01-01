Холодницький розповів, чому не поїхав у суд до Насірова

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Фото DW Назар Холодницький

Антикорупційний прокурор наполягає: буде представляти ті обвинувачення, які вважає за необхідне

Очільник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький не поїхав у суд на розгляд справи Романа Насірова, тому що «вихідні дні проводить так, як вважає за потрібне, бо це його вільний час», пише «Цензор».

«Реагувати на заклики різних Facebook-активістів, які вважають, що будуть керувати САПом чи НАБУ, безглуздо. У нас тут усі професіонали, і ми це довели в цьому судовому засіданні. Казати «давай Холодницького», щоб перетворити це на шоу, хоча воно і так вийшло шоу, на жаль. Холодницький буде представляти ті обвинувачення, які він вважає за необхідне, в тому числі й ті, де стоїть мій підпис», – зазначив він і додав, що стосовно Насірова не він підписував підозру, а начальник відділу САП, який є відповідальним за «фіскальний» епізод «газової справи».

Холодницький поснив, що представляти справу в суді має той прокурор, який її веде та в ній повністю розбирається.

«Я особисто теж підписую підозри, я підписав підозру народному депутату Олександру Онищенку. Бо справа Онищенка є основною, а справа Насірова є складовою справи Онищенка», – сказав він.

Антикорупційний прокурор також прокоментував закиди, що він покинув двох прокурорів на десяток «наддорогих адвокатів». «Але цей процес довів, що головне не кількість, а якість», – резюмував Холодницький.

Як повідомлялося, раніше Холодницький зізнався, що Насіров його втомив.