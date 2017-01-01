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    Холодницький розповів, коли почне розслідувати корупцію в організації «Євробачення-2017»

    • Сьогодні, 12:11
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    Назар Холодницький
    Назар Холодницький

    Глава САП: Якщо є якісь факти, а не просто твердження – зареєструємо заяву, проведемо розслідування

    Спеціалізована антикорупційна прокуратура готова розслідувати корупцію під час організації «Євробачення-2017», якщо команда, яка займалась організацією проведення конкурсу офіційно заявить про факти зловживань. Про це сказав глава САП Назар Холодницький під час засідання антикорупційного комітету Верховної Ради.

    «Якщо є якісь факти, а не просто твердження – зареєструємо заяву, проведемо розслідування», – зазначив він.

    Як повідомлялося, частина працівників Національної суспільної телерадіокомпанії України, що готувала проведення «Євробачення-2017», заявила про вихід із проекту через зміни у кошторисі конкурсу, зокрема через непрозоре проведення тендерів. За словами першого заступника генерального директора НСТУ Олександра Харебіна, це сталося після призначення нового керівництва, яке почало блокувати роботу команди організаторів.

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