Холодницький розповів, коли почне розслідувати корупцію в організації «Євробачення-2017»

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Назар Холодницький

Глава САП: Якщо є якісь факти, а не просто твердження – зареєструємо заяву, проведемо розслідування

Спеціалізована антикорупційна прокуратура готова розслідувати корупцію під час організації «Євробачення-2017», якщо команда, яка займалась організацією проведення конкурсу офіційно заявить про факти зловживань. Про це сказав глава САП Назар Холодницький під час засідання антикорупційного комітету Верховної Ради.

«Якщо є якісь факти, а не просто твердження – зареєструємо заяву, проведемо розслідування», – зазначив він.

Як повідомлялося, частина працівників Національної суспільної телерадіокомпанії України, що готувала проведення «Євробачення-2017», заявила про вихід із проекту через зміни у кошторисі конкурсу, зокрема через непрозоре проведення тендерів. За словами першого заступника генерального директора НСТУ Олександра Харебіна, це сталося після призначення нового керівництва, яке почало блокувати роботу команди організаторів.