Холодницький розповів, що робитиме, якщо Насіров втече

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Назар Холодницький

Справа нікуди не дівається – голова САП

Якщо голова Державної фіскальної служби Роман Насіров утече, буде розпочато процес оголошення в розшук, у тому числі міжнародний. Про це повідомив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький в ефірі «112 Україна».

«Якщо він (Насіров. – Ред.) втече, то країна заробить 100 млн грн. Усе одно справа нікуди не дівається. Врешті-решт, це буде його вибір. Ми тільки робимо так, як прописано в КПК. Якщо він утече, буде розпочато процес оголошення в розшук, у тому числі міжнародний. А по завершенні досудового розслідування може бути розпочато процедуру заочного засудження», – зазначив Холодницький.

Нагадаємо, вчора за Романа Насірова внесли грошову заставу в розмірі 100 млн грн. Цю суму зібрали його дружина і тесть. На Насірова одягнули електронний браслет, також він повинен здати закордонний паспорт і зобов'язаний за першою вимогою з'явитися до слідчого.

Як повідомлялося, Солом’янський районний суд Києва обрав Насірову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці з можливістю внесення 100 млн грн застави.

14 березня заступник генерального прокурора України – керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив в ефірі одного з телеканалів, що слідство має достатню доказову базу у справі відстороненого від посади голови ДФС Романа Насірова.

Апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід Насірову.

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