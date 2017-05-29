Холодницький розповів, за що отримав премію в 140 тис. грн

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Фото УНІАН Назар Холодницький

Антикорупційний прокурор стверджує, що виплата премії – це формальність

Керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури – заступник генерального прокурора Назар Холодницький у коментарі «Главкому» розповів, що розмір його зарплати прив’язаний до зарплати керівника Національного антикорупційного бюро.

«Коли я дізнався, що через звітні законодавчі нюанси це буде важко зробити, було запропоновано варіант із преміями. Якщо подивитися кінцевий, річний звіт із зарплат мій і Ситника, ви побачите, що у нас суми практично однакові», – зазначив він.

За словами Холодницького, у нього та у його рядового прокурора оклад один і той самий. «Але відповідальність різна: я відповідаю умовно за 300 справ, а він – за одну, яку веде. Ці премії можна лише формально назвати преміями, фактично це були кошти, щоб урівняти зарплати детективів і прокурорів, зокрема, і керівника НАБУ, і керівника САП», – сказав він.

«Якщо брати декларацію загальну річну, то у мене у мене і Артема Сергійовича суми практично однакові. Якщо у мене оклад становить близько 45 тис., у колеги – близько 300 тис., то йому й не треба премій», – пояснив Холодницький.

Як повідомлялось, у ЗМІ з'явилась інформація про те, що у грудні минулого року премія антикорупційного прокурора становила 144 тисячі 503,62 гривні.