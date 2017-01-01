Холодницький шукає законні варіанти для обрання запобіжного заходу Насірову

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«Ми маємо уникнути звинувачень сторони захисту в тому, що слідчі чи процесуальні дії погіршують стан здоров’я підозрюваного»

Спеціалізована антикорупційна прокуратура вживає всіх передбачених законом заходів для якнайшвидшого обрання запобіжного заходу підозрюваному голові Державної фіскальної служби України Роману Насірову. Про це повідомили у прес-службі САП.

«Ми будемо вживати всіх передбачених кримінальним процесуальним законом заходів для забезпечення проведення судового засідання щодо обрання запобіжного заходу підозрюваному сьогодні чи завтра, в передбачені законом строки, в тому числі й за участю підозрюваного через засоби відеозв'язку», - заявив заступник Генерального прокурора України - керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький.

Водночас вказано, що «це питання до суду, чи зможе він провести засідання у вихідні дні».

«Однак, ми маємо уникнути звинувачень сторони захисту в тому, що слідчі чи процесуальні дії погіршують стан здоров’я підозрюваного», - додали у САП.

Раніше в НАБУ пояснили, навіщо перевезли Насірова до іншої лікарні.

Нагадаємо, сьогодні Насірова перевезли з «Феофанії» до інституту кардіології.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура клопотатиме про обрання запобіжного заходу очільнику ДФС Роману Насірову у вигляді утримання під вартою, а також про його усунення з посади.

Співробітники НАБУ і САП пізно ввечері 2 березня вручили підозру голові Державної фіскальної служби Роману Насірову у скоєнні кримінального правопорушення. Після цього останньому стало зле. Лікарі діагностували у глави ДФС інфаркт міокарда.

Як повідомлялося, Національне антикорупційне бюро України проводить обшуки за кількома адресами, в тому числі в центральному офісі Державної фіскальної служби, в рамках розслідування кримінального провадження, пов’язаного з неправомірними, на думку слідства, рішеннями глави ДФС Насірова про розстрочення податкових боргів підприємствам із орбіти колишнього народного депутата Олександра Онищенка.

Адвокати Насірова вважають, що його затримання і повідомлення про підозру відбулися незаконно. Антикорупційний прокурор Назар Холодницький заявив, що Насіров збирався виїхати за кордон.

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