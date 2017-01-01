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    Холодницький відповів на закиди про відвідування посольства США

    • Сьогодні, 03:55
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    Холодницький не приховує, що має підтримку міжнародних партнерів у своїй роботі

    Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький розповів про відвідування посольств іноземних держав щодо справи відстороненого голови ДФС Роман Насірова.

    Про це він розповів в ефірі програми «Лівий берег з Сонею Кошкіною».

    На запитання Соні Кошкіної, чи відповідає дійсності інформація про те, що протягом розгляду справи Насірова у першій інстанції представники САП і НАБУ відвідували посольство США, Холодницький віджартувався: «І отримали зарплату в конверті від Держдепу».

    «У нас є дійсно і ми цього ніколи не приховували, що маємо підтримку міжнародних партнерів у нашій роботі. В тому числі у нас є підтримка технологіями і у нас є періодичні зустрічі з компетентними органами інших держав, де ми обговорюємо ті чи інші питання спільної роботи. Але жодних відвідин посольства чи посольств, пов’язаних зі справою Насірова не було», – запевнив Назар Холодницький.

    Джерело: 24 канал

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