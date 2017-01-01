Холодницький запевнив, що проти Насірова є достатньо доказів
- Сьогодні, 22:46
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Холодницький не підтвердив, що отримував від влади якісь вказівки допомагати НасіровуСлідство має достатньо доказів провини відстороненого голови ДФС Романа Насірова.
Про це в прямому ефірі програми «Лівий берег» з Сонею Кошкіною заявив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький.
«Аналізуючи перед оголошенням підозри наявну доказову базу, я вважаю, що доказів є достатньо. Інше питання – як це може трактуватися у ЗМІ, у фейсбуках. Але ми не можемо оперувати не «Фейсбуком», ні джерелами ЗМІ. Ми оперуємо тільки тими доказами, які є в наявності», – сказав Холодницький.
Холодницький не підтвердив, що отримував від влади якісь вказівки допомагати відстороненому голові ДФС Романові Насірову уникнути відповідальності.
«Всі дуже хочуть почути, чи дзвонили мені з Банкової, з Грушевського. Я прямо підтвердити факти якогось впливу не можу. Тому я все-таки як юрист керуватимуся тими фактами, які є. Ми робили свою роботу в рамках КПК», - сказав голова САП.
Як повідомлялось, Апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід Насірову. Раніше Солом’янський районний суд Києва обрав Насірову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці з можливістю внесення 100 млн грн застави.
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Джерело: 24 канал