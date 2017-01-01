Холодницький запевняє, що Насіров не втече від детективів САП

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Назар Холодницький

Керівник САП спростував інформацію, що підозра Насірову була готова ще в грудні

Наразі немає точної інформації про те, що Солом'янський суд не зможе сьогодні розглянути клопотання про відвід судді Олександра Бобровника у справі Романа Насірова.

Про це в коментарі журналістам повідомив голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький, який приїхав до суду, повідомляє «Тиждень.ua».

«Станом на 13:50 немає точної інформації, що Солом'янський суд не зможе сьогодні розглянути клопотання про відвід судді», - сказав Холодницький.

Він додав, що суд зараз не може забезпечити суддю, який би розглянув клопотання про відвід.

«Якщо закінчиться передбачений законом термін утримання, затриманий підлягає звільненню. Я впевнений, що детективи НАБУ забезпечать, щоб він не переховувався від органів влади», - сказав керівник САП.

«Ви ж бачите, що ніхто не хоче розглядати підстави затримання. Всі наголошують на стані здоров'я, на відводах... Зараз буде відвід судді, потім почнуться відводи прокурорів... Все робиться для того, аби минуло 72 години. Закон ми порушувати не можемо... Зараз вирішується питання з судом. Будь-які наші дії і вчинки можна потім трактувати як тиск на суд, нас почнуть звинувачувати. Наше завдання - щоб усе відбувалося по закону», - наголосив Холодницький.

Він нагадав, що прокурори досі не отримали конкретної відповіді, чи може підозрюваний брати участь у засіданнях.

Холодницький також спростував чутки, що підозра Насірову була готова з грудня 2016 року.

«Неправда, що підозра на Насірова була готова з грудня. Вона надійшла до канцелярії 8 лютого, після чого неодноразово скликалися наради з приводу усунення питань прокурорів для її погодження. Також ми вимагали допитати у справі певних осіб. І коли ці дії були завершені, було подане клопотання про проведення низки обшуків. Ухвали були отримані в середу ввечері, наскільки я пам'ятаю, в четвер підозра була підписана», - розповів Холодницький.

Як відомо, у неділю, 5 березня, розпочалося засідання суду для обрання запобіжного заходу Роману Насірову. Суд ухвалив рішення приєднати уточнений висновок Інституту кардіології імені Стражеска щодо стану здоров'я Насірова до матеріалів справи. У висновку йдеться про те, що при стабілізації артеріального тиску пацієнт може продовжувати лікування в амбулаторних умовах, а також що станом на 4 березня він не потребує невідкладної медичної допомоги. Захист оголосив відвід судді на підставі незабезпечення рівних прав у судовому процесі, суд зробив перерву для визначення судді, який розгляне клопотання. Суддя Бобровник повідомив, що сьогодні в Солом'янському суді немає судді для розгляду, а без цього продовжити засідання неможливо. Термін затримання Романа Насірова спливає увечері в неділю, 5 березня. якщо запобіжний захід не оберуть до цього часу, його змушені будуть відпустити.

Нагадаємо, 2 березня детективи НАБУ затримали голову ДФС Романа Насірова й оголосили йому підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем), що спричинило шкоду державі на суму близько 2 млрд грн. Кабінет міністрів України усунув Насірова від виконання обов'язків глави ДФС на час проведення розслідування.