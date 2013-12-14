Хорошковський узяв під контроль понад сотню гектарів заповідних земель на Черкащині



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Валерій Хорошковський

Одіозний політик отримав право власності на величезну ділянку лісу поруч з Дніпром

Восени 2016 року колишній голова Служби безпеки Валерій Хорошковський отримав право власності на 114 гектарів лісу біля Канева, відповідно до інформації з Державної кадастрової карти.

Хорошковський, а також його дружина Олена Хорошковська минулого вересня стали власниками близько 30 лісових ділянок загальною площею 114 гектарів у Черкаській області. Призначення землі – «ведення особистого селянського господарства».

Згідно із державною кадастровою картою, лісовий масив, підконтрольний родині Хорошковських, насправді ще більший, оскільки за частково встановленим парканом опинилися й інші землі, що не перебувають у приватній власності. Завдяки огорожі до лісових активів Хорошковських потрапила берегова лінія вздовж Дніпра – вона не належить політику, але має спільний паркан з іншими ділянками, що перебувають у його власності вже півроку.

Зазначимо, що земельні володіння Хорошковського дозволяють йому конкурувати навіть зі своїм колишнім патроном – екс-президентом Віктором Януковичем. Площа резиденції «Межигір'я» під Києвом, яка була привласнена «ростовським в’язнем», становить майже 140 гектарів.

За інформацією реєстра судових справ, вже у грудні 2016 року, через кілька місяців після оформлення Хорошковським права власності на землі, заступник прокурора Черкаської області в інтересах Кабміну та Черкаської облдержадміністрації подав позов щодо повернення частини земельних активів Хорошковського. Мова йде про вимогу повернути державі 66 гектарів.

Майже впритул до володінь екс-голови СБУ, з південного боку, розташовані землі, орендовані структурами «Миронівського хлібопродукту», який належить Юрію Косюку, колишньому заступнику голови Адміністрації президента Петра Порошенка. А от з північного боку, згідно із кадастровою картою, ділянки Хорошковського межують із сотнями гектарів, які відведені для будівництва Канівської гідроакумулюючої станції.

Нагадаємо, у вересні 2016 року гендиректор державної компанії «Укргідроенерго» Ігор Сирота повідомив, що у найближчі місяці може поновиться будівництво об'єктів Канівської ГАЕС у селі Бучак. Початкові роботи на Канівській ГАЕС передбачають вирубування дерев на площі близько 1 тис. гектарів – йдеться про майже 200 тис. дерев, а це 80% лісового масиву, який межує з володіннями Хорошковського. Після вирубки ділянка Хорошковського буде одним із небагатьох острівців лісового масиву на північ від Канева.

Детальніше читайте: Хорошковський повертається з Монако? Колишній соратник Януковича отримав своє «Межигір'я»