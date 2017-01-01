Хто допомагав Кацубі рятувати бізнес після втечі?

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Ігор Гладковський

Приїзд Олександра Кацуби в Україну був свідченням упевненості у власній безпеці

Перед поверненням в Україну скандальний бізнесмен Олександр Кацуба домовився про продаж свого бізнесу з Ігорем Гладковським. Таке саме ім'я носить син першого заступника секретаря РНБО та колишнього бізнес-партнера президента Петра Порошенка Олега Гладковського. Про це пише «Главком» у статті «Чому відпустили Кацубу? Скандальні подробиці справи «фунта» Януковича».

Нагадаємо, братів Сергія та Олександра Кацуб, які за президентства Януковича почергово працювали на посаді заступника голови НАК «Нафтогаз Україна», слідство оголосило у розшук навесні 2015 року. Підозра у багатомільйонній розтраті державних коштів змусила обох залишити країну, але молодший – Олександр – вирішив повернутися влітку минулого року. У червні 2016 року його затримали, а згодом за рішенням суду відправили в СІЗО, де Кацуба провів вісім місяців.

«Не виключено, що скандально відомий бізнесмен повернувся в Україну, бо міг отримати гарантії від впливових осіб. А метою повернення були наміри зберегти власний бізнес. Загроза, наприклад, нависла над лідером ринку небанківського кредитування, відомим під брендом Credit365. Компанія спеціалізується на миттєвих онлайн-кредитах. Власником бренду є фірма «Вортекс груп». Наприкінці 2013 року Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг видала їй ліцензію на діяльність з надання кредитів за рахунок залучених кошів. На той час співвласниками фірми на паритетних засадах були Гуламі Рональдс та Олександр Кацуба. Після Євромайдану український партнер випав із співзасновників. Це стало наслідком рішення загальних зборів учасників, на якому за спиною Кацуби та начебто із порушенням законодавства його частку бізнесу було продано новому власнику. Ображений підприємець розпочав судову тяганину, яка триває й досі. Рік тому Господарський суд Харківської області навіть повернув Кацубі його частку, згодом це рішення було оскаржено», – йдеться в матеріалі.

Щоб зберегти контроль над бізнесом, після позитивного для себе рішення суду Олександр Кацуба вирішив продати майже половину своєї частки у підприємстві. Такий висновок випливає зі змісту розпорядження Держфінпослуг, яке можна знайти в інтернеті. Згідно з цим документом, Держфінпослуг погодив минулого травня набуття істотної частки «Вортекс груп» у розмірі 19,5% Гладковським Ігорем Олеговичем.

«Главком» намагався уточнити, чи є новий претендент на бізнес «Вортекс груп» членом родини заступника голови РНБО, але на телефонні дзвінки у компанії не відповідали.

Після публікації статті із «Главкомом» зв'язався юрист цієї фірми, який підтвердив – Кацуба був серед засновників бізнесу, але наразі не має до неї стосунку. Представник «Вортекс груп» також зауважив, що не знає, чи є зазначений вище Ігор Гладковський сином заступника секретаря РНБО.

Відомо, що син топ-чиновника Ігор Олегович Гладковський є співзасновником або керівником кількох компаній, у тому числі «Автомобільна група «Богдан», «Хюндай Мотор Україна», «Київбіоенерго». Спроба зв’язатись із ним за телефонами, вказаними як контакти «Київболенерго», не дала результату. Менеджер фірми повідомила, що це «питання не одного дня».

Як відомо, восени Генпрокуратура завершила досудове розслідування у справі Кацуби, а в грудні екс-заступник «Нафтогазу» сам написав заяву про готовність укласти угоду зі слідством (її було підписано у 2017 році).

10 березня Шевченківський райсуд Києва відпустив Олександра Кацубу на волю і зняв арешт з його майна, куди, зокрема, входять і паспорти – внутрішній і закордонний.

Повідомлялося, що Кацубу звільнили за «законом Савченко».

Більше читайте у статті «Чому відпустили Кацубу? Скандальні подробиці справи «фунта» Януковича»