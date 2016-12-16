Хто експортує українське зерно. Оприлюднено ТОП-10 трейдерів

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Зерно

По п'ять і більше відсотків в обсязі сукупного експорту припадає на чотири компанії

У той же час пшениця врожаю минулого року продовжує активно поставлятися на зовнішні ринки, хоча обсяги такого експорту демонструють поступове зниження, наближаючись до фіналу сезону, внаслідок поступового вичерпання запасів. Про це пише аналітик аграрного ринку Станіслава Ярош.

За її словами, основним зовнішнім споживачем української пшениці в поточному сезоні залишається Індія, куди була відвантажена п'ята частина українського пшеничного експорту. В 2016/17 маркетинговому році Індія вагомо наростила закупівлю пшениці з України.

«Причиною цьому послужив недостатній обсяг внутрішньої пропозиції зернових і, відповідно, значне зростання цін на внутрішніх аграрних ринках країни. З метою нарощування обсягів зовнішніх поставок і регулювання цін на імпортну пшеницю в вересні 2016 року уряд Індії здійснив зниження імпортного мита на таку продукцію з 25% до 10%, а в грудні минулого року цей збір був і зовсім скасований. У той же час варто відзначити, що 28 березня 2017 року було прийнято рішення про відновлення дії мита в розмірі 10%. Це дозволяє припустити, що ситуація з недостатнім обсягом внутрішніх запасів зернових у країні врегульована і в найближчий час ймовірне скорочення обсягів зовнішньоторговельних поставок пшениці в Індію», - каже аналітик.

Серед українських компаній, що здійснюють експорт пшениці, складно виділити явного лідера, зазначає аналітик. За її словами, ринок досить слабо концентрований щодо основних гравців, однак, згідно з даними компанії «ПроАгро», по п'ять і більше відсотків в обсязі сукупного експорту за підсумками липня-березня 2016/17 маркетингового року припадає на чотири компанії: Нібулон, Кернел, Каргілл і ДПЗКУ. При цьому ринкова частка компаній-експортерів, які не увійшли в десятку найбільших, становить 60%.