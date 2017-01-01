Хто має рацію у конфлікті письменниці Ніцой і російськомовної касирки? Опитування



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Лариса Ніцой

Письменниця просила обслуговувати її державною мовою, коли ж їй відмовили, жбурнула копійки в обличчя касирки

У кінці грудня набув розголосу інцидент, за участі української дитячої письменниці, захисниці прав україномовних Лариси Ніцой. Вона жбурнула дрібними грошима в касира одного з магазинів за відмову обслуговувати її українською мовою.

За словами письменниці, в магазині побутової хімії під час розрахунку на касі продавчинярозмовляла російською. Ніцой запитала, чи знає та українську мову. Жінка відповіла, що знає, але продовжила говорити російською. Після кількох прохань перейти на державну мову, письменниця не витримала і кинула дрібними грошима у касира. «Я Вас ввічливо попросила обслуговувати мене українською мовою! Попросила чотири рази! Я попросила ласкаво! Я попросила ніжно! Я ввічливо попросила! Настільки ввічливо, що чергу навіть не здогадалася, що мені щось не подобається! Ви ж не просто не відреагували на моє прохання!», – переказала подію Ніцой.

Читачі Ніцой у соцмережі неоднозначно оцінили такий вчинок. Одні її підтримали і навіть заявили, що «послали» б касира, інші звернули увагу на те, що у самої Ніцой ім'я «явно не українське».

Раніше, у листопаді Ніцой виступила із закликом прибрати бюсти російських письменників і вчених зі станції метро «Університет». Мова про Ломоносова, Пушкіна і Горького. Так само вона обурювалася російськомовними іменами риб, якими київська художниця розписала коридори хірургічного відділення дитячої лікарні «Охматдит».

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