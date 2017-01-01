Хто вбив терорита Гіві - версія Bild

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Гіві знав, хто збив пасажирський літак, що летів рейсом MH17, і звідки терористи отримували зброю, - німецьке видання

Проросійський польовий командир терорістів «ДНР» Михайло Толстих, відомий під позивним Гіві, прославився своїм екстравертний способом життя і військовими злочинами, які він документував на відео, пише німецький таблоїд Bild.

«Наприклад, свій 35-й день народження він відсвяткував всього в декількох кілометрах від лінії фронту в оточенні танків і молодих дівчат. Також Гіві знущався над полоненими і погрожував їм розправою», - нагадує видання.

У статті йдеться - наданий час неясно, хто вбив Толстих. «Російське державне ТБ наводить слова одного з представників повстанців, який висловив впевненість, що «всі докази свідчать на користь українських спецслужб», - пише видання. За інформацією Bild, українські активісти також не виключають, що Толстих могли вбити «бійці українського підпілля».

Тим часом «більш імовірна версія про те, що Кремль просто прибрав ще одного посвяченого в російське втручання на сході України», йдеться у статті.

«Гіві знав, хто збив пасажирський літак, що летів рейсом MH17, і звідки терористи отримували зброю. Тепер він уже ніколи не розповість про це. А ось якби його захопили ...», - заявив виданню один з активістів з окупованого Луганська. Звісно, Кремль відразу ж спростував цю версію.

Нагадаємо, в «ДНР» заявили, що вчора вранці в Донецьку було вбито терориста Гіві. У Службі безпеки України поки що не підтверджують і не спростовують звістку про смерть Гіві, інформація перевіряється.

У так званих правоохоронних органах «ДНР» не виключають, що вбивство бойовика Гіві було організовано Києвом.

Також стало відомо, що терориста Гіві поховають у п’ятницю.

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