Хто відповість за підпал стихійних поселень напередодні «Євробачення»? (трансляція)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Центр інформації про права людини

Учасники прес-конференції проаналізують ситуацію, що склалася довкола спалених двох стихійних поселень ромів та представників інших національностей наприкінці березня та на початку квітня у Києві

Сьогодні о 12.30 в прес-центрі «Главкому» відбудеться прес-конференція на тему: «Хто відповість за підпал стихійних поселень напередодні «Євробачення»?»

Запрошені гості:

Олена Сапожнікова, юрист-аналітик Української Гельсінської спілки з прав людини, координатор проекту «Думайдан-2017: гуртуймося біля шатра порозуміння»,

Петро Григоріченко, президент ВСГО «Конгрес Ромен України».

Учасники прес-конференції проаналізують ситуацію, що склалася довкола спалених двох стихійних поселень ромів та представників інших національностей наприкінці березня та на початку квітня у Києві. Їх мешканців було примусово виселено із застосуванням сили. Загалом у двох поселеннях проживало близько 300 людей.

На думку правозахисників обидва випадки носять характер етнічних чисток.

Однією із причин постраждалі назвали той факт, що неподалік проходять автотраса та залізничний шлях, і є небажаним, щоб гості Євробачення побачили стихійні поселення на цих територіях. Жителі поселень заявляли, що напередодні підпалу їх попереджали та пропонували добровільно виселитись.

До участі запрошені і підтвердили свою участь також представники МВС, постраждалі представники ромської спільноти. Очікуються представники пісенного фестивалю «Євробачення».

Трансляцію прес-конференції можна подивитись тут: