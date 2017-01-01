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    Хто відповість за підпал стихійних поселень напередодні «Євробачення»? (трансляція)

    • Сьогодні, 12:32
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    <span>Фото: Центр інформації про права людини</span>
    Фото: Центр інформації про права людини

    Учасники прес-конференції проаналізують ситуацію, що склалася довкола спалених двох стихійних поселень ромів та представників інших національностей наприкінці березня та на початку квітня у Києві

    Сьогодні о 12.30 в прес-центрі «Главкому» відбудеться прес-конференція на тему: «Хто відповість за підпал стихійних поселень напередодні «Євробачення»?»

    Запрошені гості:

    Олена Сапожнікова, юрист-аналітик Української Гельсінської спілки з прав людини, координатор проекту «Думайдан-2017: гуртуймося біля шатра порозуміння»,

    Петро Григоріченко, президент ВСГО «Конгрес Ромен України».

    Учасники прес-конференції проаналізують ситуацію, що склалася довкола спалених двох стихійних поселень ромів та представників інших національностей наприкінці березня та на початку квітня у Києві. Їх мешканців було примусово виселено із застосуванням сили. Загалом у двох поселеннях проживало близько 300 людей.

    На думку правозахисників обидва випадки носять характер етнічних чисток.

    Однією із причин постраждалі назвали той факт, що неподалік проходять автотраса та залізничний шлях, і є небажаним, щоб гості Євробачення побачили стихійні поселення на цих територіях. Жителі поселень заявляли, що напередодні підпалу їх попереджали та пропонували добровільно виселитись.

    До участі запрошені і підтвердили свою участь також представники МВС, постраждалі представники ромської спільноти. Очікуються представники пісенного фестивалю «Євробачення».

    Трансляцію прес-конференції можна подивитись тут:

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