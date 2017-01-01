Хто з українських міністрів найбагатший. Опублікована інфографіка
- Сьогодні, 07:28
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Міністри українського уряду
Лідерство у рейтингу дісталося очільниці МОЗКілька міністрів українського уряду виявилися значно багатші від своїх колег.
Про це повідомляє «Слово і діло».
Лідерство у рейтингу дісталося очільниці МОЗ Уляні Супрун – протягом останнього року її прибутки збільшилися на 8 мільйонів і тепер складають70 мільйонів гривень.
Не відстають і міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик (35,4 мільйонів гривень), міністр юстиції Павло Петренко (47,3 мільйони гривень) та прем’єр-міністр України Володимир Гройсман (69,3 мільйони гривень).
Дещо збіднів керівник МВС Арсен Аваков – згідно декларації, його прибутки зменшилися на 5,6 мільйона.