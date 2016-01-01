Хто зробив перший постріл у Княжичах? Дві версії генпрокурора

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І ДСО, і КОРД, діяли за інструкцією, - Генпрокурор

Генеральний прокурор Юрій Луценко розповів, що головна причина бійні в Княжичах - не те, хто вистрілив першим, а службова недбалість. Всі правоохоронці, які брали участь у перестрілці, діяли за інструкцією. Про це Луценко заявив у ході наради на комітеті Верховної Ради щодо забезпечення правоохоронної діяльності, передає «112 Україна».

«Перша версія. Обидва підрозділи діяли за інструкцією. Водій ДСО сидить за кермом, на колінах автомат, ззаду двоє затриманих, як ми тепер знаємо, розвідників. Він бачить людину зі зброєю і, не відкриваючи дверей, стріляє і влучає керівнику КОРДу в стегно, він падає і, діючи за інструкцією, починає стріляти у відповідь. Стріляє дуже прицільно. Напарник працівника ДСО бачить, що по його напарнику стріляють, заходить збоку і теж починає стріляти. Всі інші співробітники КОРДу відкривають вогонь. Під час цього гинуть представники розвідки. Версія друга. Першим відкрив вогонь не співробітник ДСО, а співробітник КОРДу. Вся ця ситуація дзеркально», - розповів Луценко.

Водночас, за його словами, попередньо винна службова недбалість: «Недбалість, яка призвела до трагедії - службові машини ДСО без маячків. Друга велика недбалість, керівники дали команду без попередньої розвідки штурмувати і відбивати своїх людей».

Крім того, Луценко розповів, що було дві хвилі спецназу: «Після цієї перестрілки керівника спецназу з ДСО дві хвилі спецназу, безумовно, за інструкцією відкрили вогонь у напрямку пострілів у свого працівника. У ході цього, як ми попередньо вважаємо, були вбиті і затримані розвідники та двоє працівників ДСО. Двоє інших ДСОшників вчасно лягли на сніг і поклали зброю перед собою. Полк спеціального призначення зробив кілька пострілів. На відео ми бачимо, що всі вони були вгору. А КОРД прицільно стріляв в ту машину, з якої вівся вогонь по їхньому командиру. Тут може бути і вогонь, який міг зачепити одного зі спецназівців. У цьому є як мінімум прорахунки планування. Дві частини спецназу розділилися і наступали один на одного, фактично, підставляючи під неминучий перехресний вогонь. Я не виключаю, що хтось міг бути поранений і не дав ці свідчення при первинному огляді місця події. Але це не впливає на загальну картину».

Нагадаємо, трагедія сталася в ніч на 3 грудня в Княжичах. Під час перестрілки загинуло двоє співробітників держслужби охорони, двоє поліцейських розвідників і співробітник спецпідрозділу КОРД.

Нардеп Антон Геращенко повідомляв, що троє підозрюваних у розбої, почувши постріли, відмовилися від свого плану із грабежу і виїхали на двох Toyota Land Cruiser 200 у бік Києва, де були затримані оперативниками. У них вилучено вогнепальну зброю. Їм буде висунуто звинувачення у скоєнні грабежу і розбою. Проте ЗМІ повідомили, що частині банди вдалося втекти.

Про всі обставини трагедії читайте тут.

Тим часом колеги загиблих у Княжичах працівників Держслужби охорони Сергія Орлова та Євгена Куртева вважають, що у Міністерстві внутрішніх справ подають неправдиву інформацію щодо обставин трагедії.