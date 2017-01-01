Хуг із місією ОБСЄ побував на лінії розмежування: Світла немає, люди виживають



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олександр Хуг на Донбасі

Він розповів, що в прифронтових населених пунктах ситуація дуже складна

Ситуація в селищах Крута Балка й Бетманове (раніше Червоний Партизан) Ясинуватського району Донецької області, які знаходяться на лінії розмежування, дуже складна.

Про це заявив журналістам перший заступник глави СММ ОБСЄ в Україні Олександр Хуг під час поїздки з місією спостерігачів у прифронтові населені пункти, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

«Цивільне населення у Крутій Балці і Червоному Партизані повідомило нам, що ця ніч була спокійною. Особливо цивільне населення відзначає, як важко доводиться виживати, оскільки вони страждають без електрики... Ситуація, де живуть люди, дуже складна - немає світла і доступу до інших можливостей. Без світла немає можливості зарядити телефон, щоб спілкуватися і слухати новини, щоб розуміти, що відбувається. Постійний ризик обстрілу з важкої артилерії», - зазначив Хуг.

Він підкреслив, що ОБСЄ продовжить спостерігати за виконанням досягнутих домовленостей сторін.

«Саме час виконувати все те, про що домовилися. Немає часу на дискусії», - наголосив Хуг.

Обидва селища знаходяться на лінії розмежування, проте Крута Балка контролюється Збройними силами України, а Бетманове – незаконними збройними формуваннями.

За даними штабу АТО, за минулу добу бойовики на Донюасі здійснили 33 обстріли.

Джерело: 112 Україна