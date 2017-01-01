Хуг: на Донбасі знизилася кількість порушень режиму тиші
- Сьогодні, 14:51
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Глава місії ОБСЄ розповів, що зниження порушень фіксують п'ятий тиждень поспіль
Спеціальна моніторингова місії Організації з безпеки і співпраці в Європі (СММ ОБСЄ) п'ятий тиждень поспіль фіксує зниження кількості порушень режиму тиші. Про це заявив заступник глави СММ ОБСЄ Олександр Хуг під час брифінгу в п'ятницю, 5 травня.
«Рівень насильства на Донбасі залишався в основному такий же. Насправді спостерігалося незначне зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, зафіксованого СММ ОБСЄ. Це п'ятий тиждень поспіль, коли ми зафіксували зниження порушень», - сказав Хуг.
Однак, він підкреслив, що після підриву на міні співробітника СММ ОБСЄ значно знизилася географія моніторингу місії на сході України. У зв'язку з цим і відзначається зниження показників у спостереженні.
Нагадаємо, раніше канцлер ФРН Ангела Меркель заявила, що необхідності в заміні спостерігачів ОБСЄ в Україні місією ООН немає.
Джерело: РБК